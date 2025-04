L’actualité c’est aussi cette habitante de Saint-Vallier âgée de 33 ans portée disparue.

La police et la gendarmerie procèdent, ce jeudi, à une opération de recherche. Il s’agit d’Elodie Come et c’est son mari qui a prévenu les gendarmes, laquelle, suite à différents éléments, a lancé une opération de recherche.

La jeune femme était habillée d’un survêtement gris.

Si vous avez des informations, vous êtes prié de contacter le 17.

R.H