Disparition inquiétante d’une femme de 65 ans à Villefranche-sur-Saône

Disparition inquiétante depuis ce jeudi 26 août à Villefranche-sur-Saône. L’époux d’une habitante caladoise de 65 ans était parti faire des courses aux alentours de 9h. A son retour, sa femme avait quitté les lieux à bord de son véhicule : un Renault Captur beige au toit marron immatriculé EE-059-WN.

Sa famille s’est rapidement inquiétée, car la sexagénaire souffre de troubles psychologiques importants (dépression) et aurait des tendances suicidaires. De type européen, elle mesure 1m70, elle est mince. Elle a les cheveux blancs (coupe courte) et porte des lunettes de vue (yeux marron). Elle possède une cicatrice à la jambe. Elle portait un pantacourt noir et un t-shirt ce jeudi, ainsi que des sandales. Les premières exploitations (téléphone et compte bancaire) n’ont pour le moment rien donné.

Si vous avez des informations, contactez le commissariat de Villefranche-sur-Saône au 04 74 09 49 29.