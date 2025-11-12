Endrick, le rêve brésilien de l’OL prend forme

La rumeur enfle de jour en jour : Endrick, jeune attaquant brésilien du Real Madrid, pourrait rejoindre l’Olympique Lyonnais dès cet hiver. Après le journaliste Fabrizio Romano, c'est le média GEGlobo qui assure qu'un prêt de six mois serait déjà en discussion entre les deux clubs.

Âgé de 19 ans, le prodige formé à Palmeiras avait débarqué à Madrid l’an passé contre près de 48 millions d’euros. Malgré un temps de jeu limité, il a inscrit 7 buts en un peu plus de 800 minutes, laissant entrevoir un potentiel énorme. Rapide, explosif et doté d’un sens du but redoutable, Endrick est souvent comparé à Ronaldo ou Romário.

Mais cette saison, il n’a joué que onze minutes avec le Real. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, combinée à une blessure avant le Mondial des clubs, a rebattu les cartes. Barré par Kylian Mbappé et concurrencé par le jeune Espagnol Gonzalo Garcia, Endrick a glissé dans la hiérarchie

S’il venait à Lyon, ce serait évidemment pour occuper une place de titulaire dans une attaque en quête de buteur depuis le départ de Mikautadze. Objectif : retrouver du rythme et convaincre Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil, avant la Coupe du monde 2026.

Reste un obstacle majeur : son salaire de 350 000 € par mois, que l’OL et le Real devraient partager. Un pari audacieux, mais potentiellement spectaculaire pour le club lyonnais.