play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Endrick, le rêve brésilien de l’OL prend forme

La rumeur enfle de jour en jour : Endrick, jeune attaquant brésilien du Real Madrid, pourrait rejoindre l’Olympique Lyonnais dès cet hiver. Après le journaliste Fabrizio Romano, c'est le média GEGlobo qui assure qu'un prêt de six mois serait déjà en discussion entre les deux clubs.

Âgé de 19 ans, le prodige formé à Palmeiras avait débarqué à Madrid l’an passé contre près de 48 millions d’euros. Malgré un temps de jeu limité, il a inscrit 7 buts en un peu plus de 800 minutes, laissant entrevoir un potentiel énorme. Rapide, explosif et doté d’un sens du but redoutable, Endrick est souvent comparé à Ronaldo ou Romário.

Mais cette saison, il n’a joué que onze minutes avec le Real. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, combinée à une blessure avant le Mondial des clubs, a rebattu les cartes. Barré par Kylian Mbappé et concurrencé par le jeune Espagnol Gonzalo Garcia, Endrick a glissé dans la hiérarchie

S’il venait à Lyon, ce serait évidemment pour occuper une place de titulaire dans une attaque en quête de buteur depuis le départ de Mikautadze. Objectif : retrouver du rythme et convaincre Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur du Brésil, avant la Coupe du monde 2026.

Reste un obstacle majeur : son salaire de 350 000 € par mois, que l’OL et le Real devraient partager. Un pari audacieux, mais potentiellement spectaculaire pour le club lyonnais.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Une centaine de bornes de collecte des grands cartons dans la Métropole de Saint-Étienne

LIRE PLUS

Le Département de la Loire face à un déficit de 86 millions d’euros

LIRE PLUS

La 32e randonnée des Moines à Cluny, un succès sous le soleil

LIRE PLUS

Charolais-Brionnais : la Mission locale alerte sur une baisse des financements en 2026

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube