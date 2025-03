À quelques jours du début de la trêve internationale, cinq joueuses de l’OL féminin ont été sélectionnées en équipe de France.

La liste a été dévoilé ce jeudi par Laurent Bonadei. Sont concernées : Selma Bacha, Wendie Renard, Amel Majri, Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer, qui va célébrer d’ailleurs sa 200e sélection et installer un peu plus son record en Bleu.

Les françaises qui affronteront la Suisse le 4 avril et la Norvège le 8 pour la Ligue des Nations.

R.H