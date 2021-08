Eurocoupe : l’ASVEL féminin connaît ses adversaires

Les Villeurbannaises sont fixées. Le tirage au sort de l’Eurocoupe, la seconde compétition européenne, s’est déroulé ce jeudi à Freising (Allemagne).

Le tirage a placé l’ASVEL féminin dans le groupe J avec les Slovaques de Ruzomberok, les Espagnoles de l’Estudiantes Madrid et le vainqueur d’un barrage entre Tarbes et les Belges de Courtrai. Retrouvez le tirage au sort complet ci-dessous.

Le premier tour, qui se déroulera les 14, 21 et 28 octobre, 3 et 25 novembre et 2 décembre, rassemblera 48 équipes divisées en deux conférences géographiques avec 6 poules de 4 équipes.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleures troisièmes de chaque division (16 équipes) seront ensuite classées de 1 à 32 et disputeront trois tours d’élimination directe en aller-retour.

Les quatre équipes qualifiées retrouveront les quatre équipes reversées d’Euroligue en quart de finale puis demi-finales et finale en aller-retour.

Retour en Eurocoupe après deux saisons en Euroligue

Après deux dernières saisons en Euroligue, quart de finaliste face aux Russes d’Orenbourg (2019-2020) et face aux Hongroises de Sopron (2020-2021), l’ASVEL féminin, 2e de la saison régulière et battue en demi-finale du championnat par le futur champion, Basket-Landes, n’a pu se qualifier pour la grande ligue européenne.

L’ASVEL féminin retrouvera ainsi cette saison l’Eurocoupe dont elle avait atteint les quarts de finale face aux Espagnoles de Gérone, lors de sa dernière participation lors de la saison 2018-2019.