Euroligue : l’ASVEL arrache la victoire après deux prolongations contre l’Anadolu Efes !

Dans un match d'anthologie à la LDLC Arena, l'ASVEL s'est imposée en double prolongation (103-99) ce mardi soir à Décines contre l'Anadolu Efes à l'occasion de la 18e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais signent une deuxième victoire d'affilée à domicile dans la compétition dans une ambiance incroyable.

Historique ! Au terme d'un combat de tous les instants et d'une rencontre de très haut niveau marquée par deux prolongations, l'ASVEL a finalement eu le dernier mot contre les Turcs avec une performance sensationnelle de Bastien Vautier qui explose son record de points depuis son arrivée dans le Rhône (28 points, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 31 d'évaluation). L'intérieur français a été bien épaulé par Glynn Watson (18 points, 2 rebonds et 2 passes décisives) et Thomas Heurtel (17 points, 6 rebonds et 8 passes décisives).

En face, les efforts du trio Isaia Cordinier (20 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), Nick Weiler-Babb (20 points, 6 rebonds et 8 passes décisives) et Vincent Poirier (17 points, 8 rebonds et 3 passes décisives) n'auront pas été suffisants. A l'image de la victoire contre le Bayern Munich, le collectif rhodanien a fait la différence en jouant avec intensité et avec le cœur.

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

