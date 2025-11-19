Euroligue : l’ASVEL humiliée par Monaco

Dans une rencontre à sens unique, l'AS Monaco a infligé une véritable correction à l'ASVEL ce mercredi soir (52-84) à la LDLC Arena de Décines en ouverture de la 12e journée d'Euroligue. Une défaite record pour les Villeurbannais qui égalent la pire performance offensive de l'histoire dans la compétition avec seulement 52 points inscrits.

Un match à oublier au plus vite pour les joueurs de Pierric Poupet qui ont eu le droit aux sifflets du public avant de regagner les vestiaires à la fin du match. Un événement assez rare au basket. Les Rhodaniens devront vite relever la tête avec la réception de la JDA Dijon ce samedi soir (20h30 à l'Astroballe et en direct sur Tonic Radio).