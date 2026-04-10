Euroligue : l’ASVEL impuissante contre l’Etoile Rouge de Belgrade

L'ASVEL a de nouveau chuté ce vendredi soir contre l'Etoile Rouge de Belgrade (93-106) à la LDLC Arena de Décines à l'occasion de la 37e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais concèdent leur 29e défaite dans la compétition et finiront lanterne rouge.

Pourtant, les joueurs de Pierric Poupet ont rivalisé pendant plusieurs minutes aux Serbes, avant de craquer dans le dernier quart-temps face à la force offensive de l'Etoile Rouge.

L'ASVEL doit maintenant se tourner vers son dernier objectif de la saison avec le championnat de France. Les Rhodaniens reçoivent Saint-Quentin ce dimanche après-midi (16h30) lors de la 26e journée de Betclic Elite.