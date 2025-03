Euroligue : l’ASVEL réalise l’exploit contre l’Olympiakos !

Dans un match particulièrement défensif, l'ASVEL a réalisé une performance majuscule ce mardi soir contre l'Olympiakos (81-70) dans une LDLC Arena en fusion en s'offrant le leader de l'Euroligue à l'occasion de la 31e journée de la compétition. Une victoire pour l'honneur sous les yeux de l'équipe légendaire de 1997. Une soirée parfaite pour le club villeurbannais.

Après la victoire à Monaco dimanche (86-94), l'ASVEL a signé un nouveau succès de prestige avec une nouvelle masterclass de son meneur Théo Maledon (23 points, 5 rebonds et 5 passes décisives). Bien épaulés par Nando De Colo (18 points et 2 rebonds) et par une agressivité défensive impressionnante (seulement 70 points encaissés), les Villeurbannais se rapprochent désormais de leur record de victoires sur une saison régulière (13) depuis leur retour en Euroligue.



Le programme de la semaine est encore chargé puisque les coéquipiers de Neal Sako accueilleront le Zalgiris Kaunas ce jeudi soir (20h à l'Astroballe et en direct sur Tonic Radio), avant de préparer la réception de l'Elan Chalon ce dimanche soir (19h à l'Astroballe et en direct sur Tonic Radio).