Euroligue : l’ASVEL renverse le Bayern dans un final totalement fou !

Menés de 11 points avant de débuter l'ultime quart-temps, les joueurs de l'ASVEL ont finalement renversé le Bayern Munich dans une fin de match complètement folle à la LDLC Arena de Décines ce mercredi soir à l'occasion de la 16e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais décrochent leur quatrième succès cette saison dans la compétition. Mais que ce fut dur...

Après une première période très serrée (42-38), les Bavarois ont durci le ton au retour des vestiaires en se détachant des Villeurbannais en fin de 3e quart-temps (51-62). Avec la blessure de Nando De Colo lors du premier acte, Thomas Heurtel (15 points, 2 rebonds et 2 passes décisives) et Glynn Watson (14 points, 3 rebonds et 6 passes décisives) prennent leur responsabilité en fin de rencontre et portent l'ASVEL vers la victoire.

Les joueurs de Pierric Poupet se déplaceront sur le parquet de l'Olympiakos ce vendredi soir (20h15) pour la 17e journée d'Euroligue, avant un autre déplacement face au Portel dimanche après-midi (16h30) dans le cadre de la 12e journée de Betclic Elite.