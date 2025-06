Le fast food Chicken’oz à Saint-Priest est fermé administrativement aujourd’hui par la préfecture après un contrôle lundi.

Pour cause : des « locaux mal protégés contre les sources et risques de contamination, une « absence de séparation entre les zones de circulation des denrées et les toilettes utilisées par le personnel », ainsi qu’un « défaut de maintenance et de nettoyage des locaux ».

L.S.