C’est l’événement à ne pas manquer ce week-end à Lyon, le coup d’envoi du Festival Lumière.

Et pour la première fois, Astérix sera présent. Au programme, trois dessins animés seront diffusés dans des cinémas de la métropole de Lyon.

On retrouvera « Astérix et Cléopâtre », « Astérix : le Domaine des dieux » et puis une séance en famille à la Halle Tony Garnier dimanche avec « les 12 travaux d'Astérix », ça se passera à 15h.

R.H