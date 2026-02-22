Fin de série pour l’OL battu à Strasbourg (3-1)

Racing Club de Strasbourg - Olympique Lyonnais, 23e journée de Ligue 1 : 3-1 (1-0). Buts : Godo (37e), Moreira (52e) et Panichelli (83e, s.p) pour Strasbourg. Tolisso (59e) pour Lyon.

L’Olympique lyonnais voit sa série s’arrêter en Alsace. En quête d’une 14e victoire consécutive toutes compétitions confondues, l’OL a été dominé par un Strasbourg intense et inspiré (3-1), dimanche en clôture de la 23e journée de Ligue 1.

Bousculés d’entrée à la Meinau, les Lyonnais ont longtemps résisté grâce aux interventions de Dominik Greif, sollicité à plusieurs reprises. Mais la pression alsacienne a fini par payer juste avant la pause, Godo ouvrant le score au terme d’un mouvement collectif bien construit (37e).

Au retour des vestiaires, Moreira a doublé la mise (52e), profitant d’une défense lyonnaise en difficulté. Corentin Tolisso a relancé l’espoir d’une belle frappe après l’heure de jeu (59e), mais Strasbourg est resté solide. Panichelli a scellé le sort de la rencontre sur penalty en fin de match (83e).

Inoffensif et malmené, Lyon rate l’occasion de creuser l’écart au classement avant le choc face à Marseille. Toujours troisième, l’OL conserve cinq points d’avance sur l’OM mais voit sa dynamique exceptionnelle s’interrompre. Strasbourg, de son côté, peut encore croire à l’Europe.