À Firminy, une trentaine de locataires d’Habitat et Métropole ont manifesté leur colère face à la hausse des charges, l’insalubrité et la vétusté des logements. Ils dénoncent un manque d’écoute du bailleur et exigent des actions concrètes. Le bailleur promet des réhabilitations dès 2026.

