FLOP 2025 : un nouveau festival du jeu débarque à Oullins–Pierre-Bénite

Les 29 et 30 novembre 2025, le Complexe Paillat accueillera la première édition du FLOP – Festival Ludique Oullins Pierre-Bénite, un événement entièrement gratuit dédié au jeu sous toutes ses formes. Organisé par la municipalité et l’association OPALE (FAJIRA), ce rendez-vous se veut convivial, intergénérationnel et accessible à tous, à quelques semaines des fêtes de fin d’année.

Au programme : une vaste ludothèque participative, des initiations aux jeux de société modernes, aux jeux de rôles (avec Rêve’n Play), aux jeux de figurines, aux jeux de cartes à collectionner (avec Card’Era), ainsi qu’un espace dédié aux jeux à identités secrètes et aux jeux éco-responsables. À l’extérieur, les visiteurs pourront aussi profiter de grands jeux en bois, installés sous barnums.

Plus de 1000 m² d’espaces seront aménagés pour accueillir le public, avec l’appui de nombreuses associations locales, d’auteurs et de boutiques partenaires. Les bénévoles formés accompagneront les visiteurs dans la découverte des jeux, dans une atmosphère chaleureuse et festive

FLOP 2025 ambitionne ainsi de devenir un rendez-vous ludique majeur du territoire, mêlant partage, imagination et rencontre humaine… loin des écrans.

