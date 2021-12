France : ce qui change au 1er décembre

Voici tout ce qui change à partir de ce mercredi 1er décembre 2021 :

Travail

Nouvelles règles d’indemnisation de l’assurance chômage

La dégressivité de l’allocation chômage à partir du 7e mois pour les plus hauts revenus : dès le 1er décembre, la dégressivité de l’allocation chômage pour les plus hauts revenus intervient à compter du 7e mois. Mesure applicable aux personnes dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er décembre, à l’exception de celles dont la procédure de licenciement a été engagée avant cette date.

Les nouvelles règles sur les conditions d’éligibilité à l’assurance chômage pour les travailleurs privés d’emploi : à partir du 1er décembre, les conditions d’ouverture du droit au chômage évoluent. Pour pouvoir être indemnisé par l’assurance chômage, il faudra avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois. Cela s’applique aux personnes privées d’emploi dont le contrat de travail a pris fin à compter du 1er décembre. Pour les personnes dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er décembre, les conditions actuelles qui s’appliquent : avoir travaillé 4 mois au cours des 24 derniers mois pour percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

100 € de chèque énergie

Face à la montée des prix de l’énergie, le chèque énergie – d’un montant de 100 euros – est distribué entre les 13 et 22 décembre dans les boîtes aux lettres des 5,8 millions de ménages.

Indemnité inflation

Pour compenser la hausse généralisée des prix, une indemnité inflation défiscalisée de 100 euros sera versée à 38 millions de Français. Les salariés du secteur privé, les travailleurs non salariés (indépendants, agriculteurs, professions libérales) et les étudiants boursiers vont recevoir cette aide dans le courant du mois de décembre. Quant aux fonctionnaires, demandeurs d‘emploi et les étudiants boursiers, ils toucheront la prime en janvier, et les retraités en février.

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Créée en 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa) permet aux entreprises qui le décident de verser une aide en fin d’année à leurs salariés sans aucune charge sociale ou fiscale. Cette prime peut atteindre un montant maximal de 2 000 euros.

Prime de Noël

La prime de Noël sera distribuée mi-décembre aux ménages bénéficiaires de minima sociaux. La prime est versée automatiquement par la Caisse d’alllocations familiales (Caf) ou la Mutuelle sociale agricole (MSA).

Variabilité du montant :

152,45 € pour une personne seule.

228,67 € pour un couple ou un parent.

274,41 € pour un foyer composé de trois personnes.

Les familles plus nombreuses recevront 60 euros par enfant supplémentaire.

Sanitaire

Injection de rappel

À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus, ainsi que celles vaccinées avec le vaccin Janssen, devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé.

