Givors : 7 à 12 mois de prison ferme pour une agression homophobe

Trois hommes ont été condamnés à 7, 10 et 12 mois de prison ferme ce lundi pour vol avec violence à caractère homophobe commis à Givors, le 20 août dernier. Le trio givordin a nié le caractère homophobe de l’agression.



Les trois suspects avaient été interpellés vendredi dernier après avoir tendu un guet-apens à la victime sur le net. L’un des protagonistes avait prétendu “chercher une relation sexuelle”. Mais le rendez-vous s’est très vite transformé en un véritable cauchemar.



La victime a reçu de nombreux coups et a remis 20 euros et les clés de sa voiture à son agresseur. Deux autres individus auraient alors rejoint le principal suspect, avant de prendre la route. Les trois suspects ont été arrêtés à Vienne quelques heures plus tard.