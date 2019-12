Grèves SNCF : les prévisions pour le week-end du 28 et 29 décembre

Ce week-end marque les 24 et 25e jours de grèves SNCF et RATP. Le trafic reste fortement perturbé. Les prévisions TER restent similaires à celles observées cette semaine. Samedi, 1 TER sur 4 devrait circuler en région Auvergne-Rhône-Alpes. Une moyenne qui devrait remonter à 1 sur 3 dimanche.

Côté TGV, le nombre d’aller et de retour sera inégal entre Lyon, Paris et Marseille. Samedi, 12 allers et 14 retours sont prévus entre Lyon et la capitale. 7 allers et 5 retours sont au programme en direction du sud. De plus, la SNCF annonce 3 allers-retour entre Lyon et Montpellier.

Dimanche, à nouveau, ce sera un peu mieux. 13 allers-retour sont annoncé entre Lyon et Paris. 10 allers et 8 retours relieront la capitale des Gaules à Marseille. Enfin, 4 allers-retour sont prévus sur l’axe Lyon-Montpellier.