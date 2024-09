À la limite de la commune d'Heyrieux et du département du Rhône, une collision impliquant un camion et une voiture est survenue hier en début de soirée. La conductrice de la voiture a réussi à sortir de l’habitacle par ses propres moyens, avant d’être prise en charge et transportée à l’hôpital. Quant au chauffeur du camion, il est sorti choqué mais indemne.

EP