Jean-Michel Aulas veut “l’union sacrée”

Dans un entretien sur le site de l’Olympique Lyonnais, le président Jean-Michel Aulas est revenu sur la saison de l’OL et a répondu aux critiques qui affectent son équipe.

A commencer par le championnat, ou la troisième place reste encore possible pour le président : « Je reste intimement convaincu que nous pouvons le faire, même si ce sera difficile ».

« Rudi Garcia ne craint rien jusqu’à la fin de la saison »

L’homme fort du club a tenu à souligner son entière confiance à Rudi Garcia : « La pression systématique et a priori sur les joueurs ne fait que rendre plus complexe leurs performances optimales. J’ai toute confiance dans l’expérience et la qualité technique et tactique du coach. Il y a aussi un investissement collectif certain de la plupart des joueurs. Karl est déjà très performant. Bruno va beaucoup nous apporter, et nous allons bientôt récupérer Léo et Youssouf pour le sprint final ».