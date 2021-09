Jean-Paul Belmondo est mort

C’est la disparition d’une légende du cinéma français. Jean-Paul Belmondo est décédé ce lundi à l’âge de 88 ans. “Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement”, a précisé son avocat, Me Michel Godest. Celui qu’on surnommait Bébel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables. Acteur, producteur, directeur de théâtre, il avait interprété, une foule de personnages au cours d’une carrière longue de plus de cinquante ans.



Parmi les films cultes, on retrouve À bout de souffle, Le Doulos, Le Magnifique, L’As des as, Le Cerveau, Peur sur la ville.

Des années 1960 à 1980, il a été le roi du box-office, réunissant près de 130 millions de spectateurs dans les salles obscures. Jean-Paul Belmondo s’était éloigné des plateaux de cinéma en 2011 à la suite d’un AVC. En février 2015, Jean-Paul Belmondo avait annoncé sa retraite définitive du cinéma et du théâtre.