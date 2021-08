Jeux Paralympiques : Axel Bourlon médaillé d’argent en haltérophilie

Et de 4 pour la France ! Après Marie Patouillet en bronze, Ugo Didier en argent, et Alexandre Léauté en or, nouvelle médaille pour la délégation tricolore en haltérophilie, ce jeudi 26 août. Axel Bourlon est vice-champion paralympique. Le Français a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 54 kg, en soulevant 165 kilos à son troisième essai lors des Jeux de Tokyo.



Quadruple champion de France et vice-champion d’Europe en titre, le para-haltérophile ajoute une belle ligne à son palmarès.

🇫🇷🚨 AXEL BOURLON VICE-CHAMPION PARALYMPIQUE !!!



Il l'avait dit, il donnerait tout et il l'a fait ! Notre para haltérophile décroche la médaille d'argent 🥈#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/ycFV4T0Tkr — Equipe France (@EquipeFRA) August 26, 2021