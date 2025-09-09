La braderie d’automne du Secours populaire de Vienne est de retour

Le Secours populaire de Vienne organise sa braderie d’automne mardi 9 et mercredi 10 septembre sur la place de Miremont, avec vêtements, jouets et livres à petits prix. Les fonds récoltés soutiendront les actions solidaires de l’association.
