La journée nationale contre la précarité énergétique a une résonnance particulière à Marseille

La Fondation Abbé Pierre et 19 autres organismes, dont le Secours catholique, Greenpeace, Stop Exclusion Énergétique ont lancé la première Journée nationale contre la précarité énergétique ce mercredi.



Près de 6,5 millions de ménages sont considérés en précarité énergétique en France soit près de 12 millions de personnes en France. C’est pour rendre visible cette problématique, souvent cachée derrière les portes, qu’une vingtaine d’associations, fondations et acteurs de la lutte contre la précarité énergétique.



Un des objectifs est de présenter les nombreuses solutions développées pour aider les ménages concernés, qu’elles émanent de l’Etat, des collectivités, des associations ou des entreprises.



Une problématique qui résonne particulièrement à Marseille. Les trois quartiers les plus énergivores sont, dans l’ordre, les 1er, 6ème et 3ème arrondissements