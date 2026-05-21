La ministre déléguée Camille Galliard-Minier présente à Lyon pour les 60 ans du CIRC

La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées Camille Galliard-Minier était présente à la Halle Tony Garnier de Lyon ce jeudi 21 mai à l'occasion des 60 ans du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Ce déplacement visait à saluer le rôle de l'institution dans la recherche internationale contre le cancer et son engagement envers la santé publique mondiale.

La ministre a notamment participé à une conférence, aux côtés des ministres de la santé du Maroc, du Brésil, de l’Indonésie, de l’Arabie Saoudite et de l’Australie.

H.G