La Nuit européenne des musées revient ce samedi soir pour son édition 2026



La Nuit européenne des musées revient ce soir pour son édition 2026. De nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes en soirée, avec des animations, visites et concerts. À Lyon, ce sera notamment le cas du musée des Beaux-Arts, du Lugdunum, du musée des Confluences, du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation ou encore du musée Jean Couty. Côté Beaujolais, le public pourra aussi profiter du musée Paul-Dini à Villefranche, de l’Hôtel-Dieu de Belleville mais aussi du musée Fossilea à Saint-Jean-des-Vignes.

L.T