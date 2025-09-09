La Patrouille de France ne survolera finalement pas le CHU de Saint-Étienne

Le survol du CHU de Saint-Étienne par la Patrouille de France prévu jeudi est annulé, en raison du décès d’un de ses mécaniciens. Les huit Alphajets seront toutefois présents au meeting aérien de Roanne ce week-end.
CC
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
Le survol du CHU de Saint-Étienne par la Patrouille de France prévu jeudi est annulé, en raison du décès d’un de ses mécaniciens. Les huit Alphajets seront toutefois présents au meeting aérien de Roanne ce week-end.
CC