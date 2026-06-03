La salle du toboggan de Décines dévoile sa saison 2026-2027

C'est dans une salle pleine à craquer que Raphaëlle Rimsky-Korsakoff, directrice du Toboggan, et Victor Bosch, responsable de la programmation, ont dévoilé tout le programme de la saison 2026-2027. La salle, qui fête ses 30 ans cette année, proposera un large choix de spectacles. Du théâtre, de la danse, des humoristes, du cirque, des concerts et du cinéma seront proposés aux visiteurs.

La mosaïque étant le fil rouge de cette saison, les organisateurs étaient particulièrement soucieux de diversifier leur offre afin de toucher un public large. Raphaëlle le confirme dans l'édito du livret de la nouvelle saison, "La richesse d'une programmation ne tient pas seulement à la qualité des oeuvres qu'elle réunit, mais à la manière dont elles se répondent...". Denis Djorkaeff, président du Toboggan, ainsi que Laurence Fautra, maire de la ville, ont tenu un petit discours pour rappeler à quel point cette salle est importante pour les habitants.

Après les traditionnels remerciements des mécènes et des équipes, la présentation a débuté. Chaque spectacle avait droit à un petit commentaire. Un extrait vidéo venait souvent illustrer et teaser les mots de Raphaëlle et Victor. Cette année, le Toboggan frappe fort et les applaudissements fusent des sièges. Laurent Voulzy, Boulevard des Airs, Jérôme Commandeur ou encore Anne Roumanoff, pour ne citer que les plus connus, seront présents au moins une fois lors de cette saison.

À l'écoute de son public, plus de concerts seront proposés cette année suite à de nombreuses demandes en ce sens. En quête de nouveauté, des premières de spectacles seront aussi jouées au Toboggan. Cette année, des risques vont aussi être pris, notamment avec la venue d'Olivier de Sagazan et sa performance nommée "Transfiguration". Les groupes scolaires seront de nouveau invités à venir voir certaines oeuvres culturelles adaptées, un enjeu qui tient à coeur à l'équipe.

Pour continuer sa démarche d'ouvrir l'esprit culturel des Décinoises et des Décinois, la salle proposera également des ateliers artistiques.

F.N