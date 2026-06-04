La Ville de Lyon prépare la 3e édition de son budget participatif, prévue en 2026.
Un questionnaire a été envoyé aux anciens participants pour améliorer le dispositif, qui a déjà permis de retenir 200 projets lors des deux premières éditions.
H.G
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix
Webradio Tonic Radio Golden Remix
Webradio Tonic Radio funk soul
Webradio Tonic Radio français
Webradio Tonic Radio clubbing
Webradio Tonic Radio Love
Webradio Tonic Radio TikTok Song
Webradio Tonic Radio Saxo Vibes
Webradio Tonic Radio Urban
La Ville de Lyon prépare la 3e édition de son budget participatif, prévue en 2026.
Un questionnaire a été envoyé aux anciens participants pour améliorer le dispositif, qui a déjà permis de retenir 200 projets lors des deux premières éditions.
H.G