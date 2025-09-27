L’AS-Saint-Etienne concède sa première défaite de la saison

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée à domicile sur le score de 3 buts à 2 face à Guingamp, lors de la 8e journée de Ligue 2. Malgré l’égalisation de Boakye en fin de première période, répondant à l’ouverture du score des Bretons, les Stéphanois n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du match. Globalement dominés, ils ont été sanctionnés en seconde période par des buts de N’Landu puis d’Ahilé.

À noter l’expulsion de Maxime Bernauer après un coup de sang, consécutif au troisième but des Rouge et Noir : le défenseur stéphanois a violemment projeté au sol le buteur guingampais.

M.L