L’AS Saint-Étienne de retour à la 2e place de Ligue 2 après sa victoire face à Nancy ce samedi

L’AS Saint-Étienne a décroché la victoire ce samedi lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2 face à Nancy, en s’imposant 2 buts à 1. Un succès qui fera sans doute parler, en raison d’une position de hors-jeu assez flagrante non sifflée sur le premier but stéphanois, inscrit par Irvin Cardona, lancé en contre-attaque à la 27ᵉ minute de jeu.
Florian Tardieu double la mise à la 57ᵉ minute, avant que Nancy ne réduise l’écart sur penalty, après une main sifflée contre Bernaueur à la 75ᵉ minute de jeu. Grâce à cette victoire, les Verts reviennent à seulement deux points de Troyes, leader du championnat.
M.L