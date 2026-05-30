L’ASVEL joue sa place en demi-finale ce samedi soir

L’ASVEL dispute un match décisif ce samedi soir face à Cholet, à 21h à l’Astroballe. Après sa défaite jeudi soir, le club villeurbannais doit absolument gagner cette belle pour continuer sa route en play-offs.

Le vainqueur de ce match filera en demi-finale du championnat. L’ASVEL aura l’avantage de jouer à domicile, devant son public, mais devra faire beaucoup mieux que lors du dernier match à Cholet.

Pour les Villeurbannais, l’objectif est simple : s’imposer et rester en course pour le titre.

L.T