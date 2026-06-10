Le calendrier de l’OL dévoilé : Toulouse pour commencer, Paris FC pour terminer

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi le calendrier de Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

L’Olympique Lyonnais débutera son championnat à Toulouse lors du week-end du 21 au 23 août, avant une première à domicile face au Havre la semaine suivante.

Parmi les dates à retenir, les Lyonnais recevront l’Olympique de Marseille le 13 décembre au Groupama Stadium. Le choc face au PSG est programmé le 9 mai 2027 à Décines.

Les hommes de Paulo Fonseca termineront leur saison à domicile contre le Paris FC le 29 mai 2027.