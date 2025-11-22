Le LOU Rugby met fin à l’hémorragie avec une victoire face à Clermont

Le LOU Rugby s'est imposé samedi face à Clermont, avec une victoire 43 à 24. Les Rouge et Noir mettent ainsi fin à une série de trois défaites consécutives. Ils restent toutefois 10ᵉ du championnat à l’issue de cette nouvelle journée de Top 14.

𝐔𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐛𝐲 𝐜̧𝐚 𝐧𝐞 𝐬𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐬, 𝐜̧𝐚 𝐬𝐞 𝐠𝐚𝐠𝐧𝐞 👊



Les Lyonnais l’emportent sur leur pelouse face à l’ASM, et se relance ! 𝐼𝑐𝑖 𝑐'𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒 𝐿𝑂𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ❤️🖤#LaForceDuLOU#LaMeute pic.twitter.com/kOi98FbtIH — LOU Rugby (@LeLOURugby) November 22, 2025