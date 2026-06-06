Le LOU s’incline face à Montpellier pour les 100 ans de Gerland

À l’occasion des 100 ans du stade de Gerland, le LOU Rugby disputait ce samedi soir son dernier match de la saison face à Montpellier. Une soirée symbolique, mais conclue par une défaite pour les Lyonnais, battus de peu 25 à 28 au Matmut Stadium.

Sans véritable enjeu au classement, le LOU voulait tout de même finir sur une note positive devant son public. Mais malgré l’envie et le contexte particulier autour de l’anniversaire de Gerland, les hommes de Karim Ghezal n’ont pas réussi à faire tomber Montpellier.

Une fin de saison frustrante pour les Lyonnais, qui terminent sur une courte défaite, dans une soirée pourtant marquée par la célébration d’un stade historique du rugby lyonnais.

L.T