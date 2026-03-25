Le Rhône placé en vigilance jaune pour vents violents, les parcs et cimetières fermés

Le département du Rhône est placé en vigilance jaune pour vents violents, avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h sur Lyon. Les parcs et cimetières de la ville ont été fermés ce mercredi à midi jusqu’à nouvel ordre.
CC
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