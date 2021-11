Le variant Omicron de plus en plus présent dans le monde

Alors que l’on a appris ces derniers jours l’apparition d’un nouveau variant du Covid, nommé Omicron, en provenance de l’Afrique du Sudd. Ce dernier commence à se diffuser à l’échelle planétaire. Ainsi en Europe, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique ont déjà recensé des cas. C’est aussi le cas en Australie et l’Israël a décidé, elle, de fermer ses frontières pour limiter les risques. À noter que selon les scientifiques sudafricains qui ont travaillé dessus, il serait plus contagieux que le précédent variant nommé “Delta”.

Plusieurs pays, comme c’est le cas pour la France, ont décidé d’interdire les vols en provenance de l’Afrique australe, là encore pour limiter le risque de contamination. Le ministère de la Santé a d’ailleurs informé que toute personne attrapant le variant Omicron devrait être mise à l’isolement, même si elle est vaccinée. Il a également préciser que les personnes revenant de ces pays devaient faire des tests PCR plutôt que des tests antigéniques pour augmenter la fiabilité des chances de trouver la présence éventuelle du variant.