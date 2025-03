Les grands-parents maternels d'Émile et deux de leurs enfants sont en garde à vue ce mardi 25 mars pour homicide volontaire et recel de cadavre. Près d’un an après la découverte du crâne du garçonnet, l’enquête s’accélère. Des analyses sont en cours au Vernet, où des traces de sang auraient été découvertes. Le procureur doit s’exprimer à l’issue des gardes à vue.

