L’équipe de France poursuit son sans-faute face au Kazakhstan (6-0)

Les Bleues avait de nouveau rendez-vous dans le cadre des qualifications au mondial 2023 face au Kazakhstan hier soir. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les joueuses de Corinne Diacre ont une nouvelle fois fait le boulot en s’imposant largement sur le score de six buts à zéro. Asseyi, Cascarino, Katoto, Perisset, Gauvin et Dali sont les buteuses côté tricolore. Un succès qui s’est dessiné très rapidement avec le break réalisé après seulement neuf minutes de jeu.

En tout cas les Françaises enchainent un 5e succès consécutif dans la compétition et pointent donc à la première place du classement du groupe I avec deux points d’avance sur le Pays de Galles. Un adversaire que les Bleues affronteront ce mardi 30 novembre.