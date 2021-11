Les Bleus s’imposent dans la difficulté face au Monténégro (73-67)

Alors qu’ils n’avaient plus joué depuis les Jeux Olympiques cet été, les joueurs de l’équipe de France disputaient leur premier match de qualification pour la prochaine Coupe du monde 2023, qui aura lieu au Japon, aux Philippines et en Indonésie, hier face au Monténégro. Un match très compliqué que les Bleus ont fini par remporter sur le score de 73 à 67 mais non sans difficulté.

Menés à plusieurs reprises, les joueurs de Vincent Collet ont su faire le dos rond pour revenir à plusieurs reprises et notamment grâce au très bon match qu’ont réalisé Paul Lacombe et Isaïa Cordinier. Finalement on ne retiendra que la victoire, et elle était importantissime pour les Bleus puisqu’il s’agissait là de l’adversaire du plus coriace du groupe. Prochain rendez-vous face à la Hongrie ce lundi 29 novembre à 18h.