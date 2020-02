Les bons plans du 7 au 9 février

« Traces du Vivants », Lyon

L’expo proposée par le Musée des Confluences s’appuie sur la recherche scientifique et le travail des biologistes ainsi que des archéozoologues. Ces chercheurs étudient les restes d’animaux retrouvés lors de fouilles pour en tirer des informations telles que l’âge, le sexe, les maladies…

Du 7 février au 6 décembre 2020 Musée des Confluences, 86 quai Perrache, 69002 Lyon 2ème

Plus d’informations ici

Ciné O’Clock 2020, Villeurbanne

Du 9 au 16 février 2020, le plus français des festivals de cinéma anglais est de retour à Lyon pour sa 25e édition truffée d’inédits, d’avant-premières, de séances spéciales et de vrais morceaux de légendes.

Du 8 février au 16 février 2020

Cinéma Le Zola et autres cinémas de la métropole, 117 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne

Plus d’informations ici

Nuit des livres Harry Potter

Gallimard Jeunesse organise sa sixième édition de la Nuit des livres du célèbre sorcier dans plus de 300 librairies françaises. Dans le Rhône, elles sont six à participer à cet événement, ce vendredi, pour permettre aux fans de vivre des instants magiques, et une, ce samedi. Au programme, un “tournoi de sorcier” et un quiz de 50 questions sur la saga.

Plus d’informations ici

Salon Mahana, Lyon

Voyager sur les mers a toujours attiré et fut autrefois source de nombreuses découvertes. Aujourd’hui encore, se laisser porter par les eaux pour découvrir des terres étrangères séduit les voyageurs et les croisières attirent de plus en plus de par le confort en mer et les diverses activités proposées.

Du 7 au 9 février 2020

20 Place Docteurs Charles et Christophe Mérieux, 69007 Lyon

Plus d’informations ici

Le Loto de la SPA, Lyon

Grand Loto de la SPA de Lyon le samedi 8 février 2020 à 14h30 à l’Espace Citoyen de la Mairie de Lyon 8ème. Les bénéfices seront intégralement consacrés aux animaux en détresse. Ouvert à tous, ce loto est doté de très nombreux lots.

8 février 2020

12 Avenue Jean Mermoz, 69008 Lyon

Plus d’informations ici

Concours du cru Régnié 2020, Régnié-Durette

Comme chaque année, les viticulteurs de Régnié-Durette organisent le concours du cru Régnié.

Vendredi 7 février 2020 à 18h

Route de la Croix Blanche, 69430 Régnié-Durette

Plus d’informations ici

Miss Beaujolais 2020, Anse

11 candidates à l’Election Miss Beaujolais. Une soirée de gala dîner spectacle.

Samedi 8 Février

81 Avenue du Général Leclerc, 69480 Anse

Plus d’informations ici

La Biennale de Lyon Resonance, Villefranche

Une résonance à la Biennale de Lyon, où le paysage contemporain est à l’honneur. L’exposition présente la diversité des points de vue de l’espace naturel.

Du 7 au 9 février de 14h30 à 18h00

2 place Faubert, Villefranche-sur-Saône

Plus d’informations ici

“Prends ton sac à dos, on y va”, Grenoble

Exposition de photographies de Hamza Kaabeche “Prends ton sac à dos, on y va… ” De dos, un sac à dos, à deux. Un photographe et sa muse. Des rues, des lieux publics, de l’espace. Endroits différents. Lumières différentes. Les clichés ont capturé des instants différents. Des teintes, des lignes, des perspectives. Un choix ? un hasard ?

Du 6 au 8 février 2020 de 14h00 à 18h00

2, rue Raymond Bank, Grenoble

Plus d’informations ici

Rome, échos pasoliniens, Vienne

Photographies réalisées à Rome par Christelle Thomassin présentées en résonance avec l’œuvre de Pier Paolo Pasolini : extrais de poèmes, articles, lettres, scénarios de film…

7, 8 et 9 février de 07h00 à 14h00

Café des Arts, 34 avenue Berthelot, Vienne

Plus d’informations ici