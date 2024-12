La grève reconductible des cheminots a fortement perturbé les TER aujourd’hui sur la ligne Saint-Étienne-Lyon, avec 50 % de grévistes dans la Loire et un pic de 90 % aux ventes et aux guichets. La CGT dénonce la privatisation progressive, notamment en Auvergne, et pointe un "dumping social" dans le fret et le transport régional. Le mouvement social devrait prendre fin ce soir dans la Loire.

EP