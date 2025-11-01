Ligue 1 : L’OL veut rebondir à Brest après le nul fou contre le Paris FC

Stade Brestois - Olympique Lyonnais, 11e journée de Ligue 1, dimanche 20 heures 45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Quatre jours après le nul spectaculaire concédé sur la pelouse du Paris FC (3-3 après avoir mené 3-0), l’Olympique Lyonnais retrouve la route avec un nouveau déplacement, ce dimanche soir à Brest (20h45).

Cinquième du classement avec 19 points, l’équipe de Paulo Fonseca tentera de relancer la machine et de poursuivre sa série de trois matchs à l’extérieur par un succès.

En face, le Stade Brestois, 14e avant le coup d'envoi de cette journée, traverse une période compliquée : battu à domicile par le PSG (0-3) puis au Havre (1-0), le club finistérien reste sur quatre rencontres sans victoire. Son entraîneur Éric Roy a d’ailleurs lancé un avertissement à ses joueurs après le revers en Normandie : « Il faut qu’ils redescendent vite sur terre », a-t-il prévenu, espérant un électrochoc.



Paulo Fonseca prévient ses hommes : "Jouer contre Brest est toujours très difficile physiquement. Ce sera un match différent de ceux contre le Paris FC ou face à Strasbourg, ce sera une rencontre où il faudra une exigence totale."

Paulo Fonseca revient sur le 3-3 de l'#OL au PFC : "C'est un problème mental. A 3-0, on a pensé que le match était fini. (...) Nous sommes à 2 points du leader, nous n'allons pas entrer en dépression."

Stade Brestois - Olympique Lyonnais, 11e journée de Ligue 1,dimanche 20 heures 45. A vivre en intégralité dès 20h30 sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.