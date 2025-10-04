play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Ligue 1 : l’OL vise la première place face à Toulouse

Olympique Lyonnais – Toulouse, 7e journée de L1, dimanche 15 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais reçoit Toulouse ce dimanche à 15h au Groupama Stadium pour la 7e journée de Ligue 1. Deuxième du classement avec 15 points, à égalité avec le PSG, l’OL a l’occasion de prendre provisoirement seul les commandes du championnat. Une victoire mettrait aussi la pression sur Paris, attendu le soir à Lille, qui aurait alors l'obligation de gagner dans le Nord pour ne pas laisser Lyon seul en tête pendant la coupure internationale.

Solides depuis le début de saison, les Lyonnais n’ont encaissé que trois buts en six journées, tous à Rennes, tous à dix contre onze, et restent sur une série impressionnante de quatre clean sheets. Paulo Fonseca salue avant tout « l’état d’esprit » de son groupe : « Ne pas prendre de but est la conséquence de ce que nous avons fait cet été. Nous ne sommes pas obsédés par ça, le plus important, c’est l’équipe et la continuité de notre jeu. »

Face à l'OL, Toulouse, 10e avec 7 points, avait bien débuté (victoires à Nice et contre Brest), mais reste sur trois matchs sans succès. Les Violets restent imprévisibles, comme le souligne Fonseca : « C’est une équipe qui presse haut, qui essaye de jouer. Sans doute un match plus ouvert que contre Angers. »

Pour l’OL, la mission est claire : confirmer sa solidité, garder la bonne attitude et boucler ce premier bloc de la saison sur une note positive. Avec, pourquoi pas, la première place du championnat à la clé.

Olympique Lyonnais – Toulouse, 7e journée de L1, dimanche 15 heures. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio dès 14h45 avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Lyon : six interpellations dans un réseau de trafic de voitures volées

LIRE PLUS

« Polluants éternels » : une marche citoyenne pour exiger une protection

LIRE PLUS

L’OL Lyonnes survole Lens et reste en tête du championnat

LIRE PLUS

Chalon-sur-Saône : un jeune en trottinette blessé après une collision avec une voiture

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube