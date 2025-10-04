Ligue 1 : l’OL vise la première place face à Toulouse

Olympique Lyonnais – Toulouse, 7e journée de L1, dimanche 15 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais reçoit Toulouse ce dimanche à 15h au Groupama Stadium pour la 7e journée de Ligue 1. Deuxième du classement avec 15 points, à égalité avec le PSG, l’OL a l’occasion de prendre provisoirement seul les commandes du championnat. Une victoire mettrait aussi la pression sur Paris, attendu le soir à Lille, qui aurait alors l'obligation de gagner dans le Nord pour ne pas laisser Lyon seul en tête pendant la coupure internationale.

Solides depuis le début de saison, les Lyonnais n’ont encaissé que trois buts en six journées, tous à Rennes, tous à dix contre onze, et restent sur une série impressionnante de quatre clean sheets. Paulo Fonseca salue avant tout « l’état d’esprit » de son groupe : « Ne pas prendre de but est la conséquence de ce que nous avons fait cet été. Nous ne sommes pas obsédés par ça, le plus important, c’est l’équipe et la continuité de notre jeu. »

Face à l'OL, Toulouse, 10e avec 7 points, avait bien débuté (victoires à Nice et contre Brest), mais reste sur trois matchs sans succès. Les Violets restent imprévisibles, comme le souligne Fonseca : « C’est une équipe qui presse haut, qui essaye de jouer. Sans doute un match plus ouvert que contre Angers. »

Pour l’OL, la mission est claire : confirmer sa solidité, garder la bonne attitude et boucler ce premier bloc de la saison sur une note positive. Avec, pourquoi pas, la première place du championnat à la clé.

Olympique Lyonnais – Toulouse, 7e journée de L1, dimanche 15 heures. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio dès 14h45 avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.