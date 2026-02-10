Ligue des champions : l’Elan Chalon signe un exploit historique en battant Badalone !

Dans un Colisée en hystérie, l'Elan Chalon a réalisé l'exploit de battre Badalone ce mardi soir (85-77) à l'occasion de la 4e journée de la seconde phase de poules de la Ligue des champions. Les Espagnols étaient pourtant invaincus dans la compétition avant cette rencontre (9 victoires en 9 matchs). L'espoir est permis pour les Bourguignons qui ont désormais un bilan de deux victoires et deux défaites dans le Groupe K.

La performance de la soirée est à mettre à l'actif de Jeremiah Hill qui termine meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points, 6 passes décisives et 2 rebonds (dont 24 de ses 25 points en deuxième période !). Les joueurs d'Elric Delord peuvent maintenant se focaliser sur le gros choc de championnat au Colisée contre Le Mans ce samedi soir (20h30 en direct sur Tonic Radio Chalon) à l'occasion de la 20e journée de Betclic Elite.