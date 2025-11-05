play_arrow

Ligue Europa : le Bétis pour tester la solidité lyonnaise

Bétis Séville-Olympique Lyonnais, 4e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Impeccable en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais se déplace ce jeudi soir sur le terrain du Real Betis Séville (21h) avec l’objectif de poursuivre son sans-faute européen. Les hommes de Paulo Fonseca restent sur trois victoires en trois journées, sans le moindre but encaissé, et partagent la tête du classement de la phase de Ligue avec Braga et Midtjylland, tous trois à 9 points.

Mais ce déplacement en Andalousie arrive dans un contexte particulier.
En championnat, l’OL a ralenti la cadence avec deux nuls consécutifs (3-3 au Paris FC, 0-0 à Brest), et s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain dimanche soir. De quoi inciter le staff à ménager certains cadres. Corentin Tolisso, capitaine lyonnais, n’a pas fait le voyage à Séville : touché à Brest et très sollicité ces dernières semaines, il est laissé au repos. Il est remplacé dans le groupe par Tiago Gonçalves, 18 ans, milieu offensif portugais, convoqué pour la première fois avec les pros.
Orel Mangala n'est toujours pas prêt à faire son retour, tandis que Hans Hateboer et Rachid Ghezzal ne sont pas qualifiés pour la compétition.

En face, le Real Betis de Manuel Pellegrini (72 ans, doyen des entraîneurs des cinq grands championnats) affiche un parcours solide : invaincu en Ligue Europa (1 victoire, 2 nuls, 5 points, 16e du classement général de la phase de ligue), et 5e de Liga après sa victoire 3-0 face à Majorque le week-end dernier. Le technicien chilien a prévenu : « Lyon est un bon adversaire. Si nous gagnons, nous aurons montré notre force. »

À noter que cette rencontre ne se jouera pas au mythique stade Benito-Villamarín, en travaux, mais au stade de la Cartuja, vaste enceinte de 70 000 places située en périphérie de Séville.

Bétis Séville-Olympique Lyonnais, 4e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa, jeudi 21h.  A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio  avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux FacebookX et Instagram.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

