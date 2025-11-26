play_arrow

Ligue Europa : l’OL à la relance en Serbie contre le Maccabi Tel-Aviv

Maccabi Tel-Aviv -Olympique Lyonnais, cinquième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Cinquième journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa pour l’Olympique Lyonnais, qui se déplace ce jeudi soir (21h) pour affronter le Maccabi Tel-Aviv… dans un contexte très particulier. La rencontre, délocalisée à la TSC Arena de Bačka Topola en Serbie, se jouera devant seulement 500 spectateurs, dont une centaine de supporters lyonnais. Un match sur terrain neutre, imposé par la situation en Israël.

L’OL arrive en difficulté, avec cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, et une défaite 2–0 à Séville contre le Betis lors de la journée précédente. Avant cette 5e journée, l’OL est 7e du classement général (objectif : terminer dans les huit premiers pour accéder directement aux huitièmes de finale). Le Maccabi Tel Aviv, lui, est 34e et avant-dernier, avec un seul point.

En conférence de presse, Paulo Fonseca a fait le point sur son groupe. Clinton Mata est forfait. Le coach explique : « Clinton est très important pour nous. J’espère le récupérer pour le championnat. Mon travail est de trouver des solutions. » Tessmann jouera en défense centrale.

Autre information importante : Rémy Descamps sera titulaire dans le but. « Ce sera Rémy qui jouera, a officialisé Fonseca. Dominik Greif a bien récupéré, mais il faut aussi le préserver, et Rémy mérite de jouer. »

Concernant les ambitions lyonnaises dans cette Europa League, Fonseca reste prudent : « Je crois toujours en la possibilité de faire une belle compétition, mais je ne veux pas faire de prévisions. L’important est de bien jouer. »

Malgré la spirale négative, l’entraîneur assure que le groupe reste mobilisé : « Je ne sens pas d’instabilité mentale. L’entraînement s’est très bien passé. Les joueurs sont confiants et motivés. Ils comprennent nos difficultés actuelles. »

Fonseca promet d’aligner « la meilleure équipe possible » pour tenter de relancer une dynamique positive dans un environnement très particulier, devant un public réduit et loin de tout repère habituel.

Maccabi Tel-Aviv -Olympique Lyonnais, cinquième journée de la phase de Ligue de Ligue Europa, jeudi 21h00. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

