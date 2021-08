Ligue Europa : l’OL affrontera les Glasgow Rangers, le Sparta Prague et Bröndby

Après le tirage au sort de la Ligue des Champions ce jeudi, place à ceux de la Ligue Europa ce vendredi. Le tirage de la phase de groupes avait lieu à Istanbul, en Turquie.

Pour son retour en coupe d’Europe après une saison 2020-2021 blanche, l’Olympique Lyonnais, placé dans le groupe A, hérite des Glasgow Rangers, du Sparta Prague, et du club danois de Bröndby. Un adversaire écossais que l’OL a déjà cotoyé dans le passé. Lors de la saison 2007-2008, Karim Benzema et les siens s’étaient imposées en terre écossaise sur le score de 3-0, en Ligue des champions.

Dans cette compétition, la France est également représentée par l’Olympique de Marseille, et l’AS Monaco (reversé après son élimination en barrages d’accession à la Ligue des Champions). Un tirage compliqué pour Monaco. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder affronteront dans le groupe B : le PSV Eindhoven, la Real Sociedad, et le club autrichien Sturm Graz. Que dire du tirage pour Marseille, l’un des pires mais prévisible au vu de sa position dans le chapeau 3. Les joueurs de Jorge Sampaoli sont dans le groupe E avec la Lazio Rome, le Locomotiv Moscou et Galatasaray.

La première journée aura lieu le jeudi 16 septembre prochain. Voici le tirage complet :