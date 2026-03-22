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LIVE Suivez en direct les résultats des élections municipales

Tonic Radio vous donne les résultats du second tour des élections municipales tout au long de cette soirée électorale.

12 h : le taux de vote dans le Rhône est de 19,17 %, contre 17,62 % au premier tour et 16,7 % en 2020.

17 h : le taux de vote dans le Rhône est de 45,09 %, contre 48,27 % au premier tour et 32 % % en 2020.

MUNICIPALES :

Lyon : selon une estimation IFOP, Grégory Doucet est donné en tête avec 52,50 % des voix, Jean-Michel Aulas aurait lui 47,50%.

Paris : selon une estimation IPSOS et BVA, le candidat Emmanuel GRÉGOIRE est donné en tête avec 53,1%, devant Rachida DATI avec 38% et Sophia CHIKIROU avec 8,9%.

Nice : selon une estimation IPSOS et BVA, le candidat Éric Ciotti est donné en tête avec 47.7% des voix, devant Christian ESTROSI avec 37.4% et Juliette CHESNEL-LE ROUX avec 14.9%.

Marseille : selon une estimation IPSOS et BVA, le candidat Benoît PAYAN est donné en tête avec 54.6% des voix, devant Franck ALLISIO avec 39.1% et Martine VASSAL avec 6.3%.

Clermont-Ferrand : le candidat Julien BONY (LR) est élu devant Olivier BIANCHI. Historiquement ancrée à gauche, Clermont-Ferrand passe désormais à droite.

Saint-Etienne : le candidat Régis JUANICO (PS) est élu avec 44% des voix, devant Corentin JOUSSERAND (RN) avec 26%, Dino CINIERI (DVD) avec 18% et Valentine MERCIER (LFI) avec 10%.

Neuville-sur-Saône : le candidat Youcef BOUREZG (DVC) arrive en tête de liste avec 36,26% des voix, devant Vincent ALAMERCERY avec 35,39% et Benjamin GAUTHEY avec 28,35%.

Chassieu : le candidat Stéphane DANTE arrive en tête de liste avec 50,88% des voix, devant Jean-Jacques SELLES avec 35,89% et Laurent PRIMAULT avec 13,23%.

L'Arbresle : le candidat Pierre-Jean ZANNETTACCI arrive en tête de liste avec 58,81% des voix, devant Sheila MCCARRON avec 41,19% des voix.

Vénissieux : le candidat Idir Boumertit (LFI) est élu maire avec 24 voix d’avance sur la maire sortante Michèle Picard (PCF)

Décines-Charpieu : la candidate Laurence FAUTRA est élue avec 50 % des voix, devant Matthieu VIEIRA et Doriane ROUX avec 32% des voix.

Meyzieux : Le candidat Issam BENZEGHIBAest élu maire avec 74 voix supplémentaire face au maire sortant Christophe QUINIOU

Saint-Genis-Laval : la maire sortante Marylène MILLET a été battue par le candidat divers droite Jules GUILLEMOT, arrivé en tête avec 39,43% des voix

Givors : Mohamed BOUDJELLABA (divers gauche) est réélu avec 44,69% des voix, suivi par Jérôme Chabrier (divers centre), et Fabrice Riva (divers droite).

Genay : la candidate et maire sortante Valérie Giraud (DVC) est élue maire avec 50,44 % des voix.

MÉTROPOLITAINES :

Bruno Bernard reconnaît via un communiqué sa défaite face à Véronique Sarselli, avant même la publication des résultats.

Lones et Coteaux : Jerome MOROGE (Grand Coeur Lyonnais) est élu avec 51,63% des voix devant Jean-charles KOHLHAAS avec 33,78% des voix et Cécile PATOUT avec 14,60% des voix.

Plus d'informations à venir ...

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