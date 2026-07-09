L’OL rafle la mise face au PSG pour un jeune talent caennais

Le mercato des jeunes pousses tourne à l'avantage de l'Olympique Lyonnais. Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants lyonnais sont en passe de recruter le milieu congolais du Stade Malherbe de Caen, Cluver Sambi Mbungu, âgé de 17 ans, au terme d'un dossier qui aura mis plusieurs clubs européens en concurrence.

Un accord trouvé avec Lyon

D'après le quotidien sportif, le jeune milieu de terrain devrait parapher son premier contrat professionnel, d'une durée de trois ans, avec l'OL. La visite médicale est attendue dans les prochains jours, avant une signature qui le lierait au club rhodanien jusqu'en 2029.

Cette arrivée s'inscrit dans une période de grande activité pour Lyon sur le marché des transferts. Le club a déjà officialisé quatre recrues cet été - Boudache, Bidstrup, Duranville et Ouédraogo - qui ont d'ailleurs disputé leur premier match amical de la préparation estivale ce mercredi face à Mâcon. Mais au-delà de ces renforts pour l'équipe première, la direction lyonnaise mise également sur un travail de fond dans le secteur de la post-formation, où ce coup sur Sambi Mbungu constitue une belle prise.

Le PSG doublé sur la ligne

La bataille pour s'attacher les services du jeune Congolais aura été rude. Formé au SPN Vernon dans l'Eure avant d'être repéré par Caen, Sambi Mbungu s'est fait remarquer la saison dernière avec l'équipe réserve normande en National 3, où il a disputé 19 matches pour 3 buts inscrits.

Un exercice suffisamment convaincant pour attirer les plus grosses écuries du football français et européen. Selon L'Équipe, le Paris Saint-Germain a multiplié les efforts jusqu'au bout pour tenter de le convaincre, sans succès. Le club de la capitale n'était d'ailleurs pas le seul sur le coup : Leipzig et Dortmund figuraient également parmi les clubs intéressés par le profil du jeune milieu, né à Kinshasa et arrivé en France dès l'âge de 2 ans.

C'est donc bien le projet lyonnais qui l'a finalement emporté, un signal fort pour la politique de formation et de post-formation menée par l'OL, alors que le club continue par ailleurs de se renforcer activement pour la saison à venir.

Source : L'Équipe

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